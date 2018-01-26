Рассматривать споры с госорганами должны адмсуды, считает глава Верховного суда

Страны Европы уже 200 лет используют адмсуды для споров с госорганами.

По примеру развитых стран рассматривать споры граждан с госорганами должные административные суды. Об этом заявил председатель Верховного суда РК Жакып Асанов на расширенном заседании, передает корреспондент Zakon.kz.

«Очень много предложений я получил по поводу споров между гражданами и госорганами. Смотрите, человек подает иск, кто его оппонент? Госорган со штатом юристов и мощным адмресурсом. Это особенно видно, когда дело касается неимущих, престарелых. Они не могут себя защитить, не говоря уже о споре с чиновниками. А что суд? Суд дает лишь оценку тому, что дали стороны. Судья не имеет права быть активным и выходить за рамки иска. Мы не можем докапываться до истины, мы только оцениваем то, что дали, не дали - все, мы не имеем дальше права с него спрашивать. Как можно сравнить шансы 70-летнего старика и госоргана, с чьим решением он вынужден тягаться», - сказал он.

Как отметил Ж.Асанов, страны Европы уже 200 лет используют адмсуды для споров с госорганами.

«В чем разница? У них есть адмсуды, которые в споре рассматривают дела граждан с госорганами. И наши. Давайте сравним: там, за рубежом иные правила. Судья сам активно докапывается до истины и противостоит махине госоргана. Во-вторых, их такой суд ведет жесткий контроль над исполнением своих решений. За неисполнение он налагает санкции на чиновника и госорган. Третье, мировая практика показывает эффективность таких судов. Их у нас нету», - пояснил председатель ВС РК.

Он отметил, что почти все постсоветские страны по этому пути уже пошли. А мы отстали.

«Не говоря о странах ОЭСР. В постсоветских странах, какая практика, коллеги? Если вначале суды удовлетворяли свыше 50% исков против госорганов, то есть госорганы считали неправыми. Так вот, с течением времени - сегодня не менее 10%. Это говорит о том, что суды заставили госорганы работать по закону. Уважать права людей и там уже меньше нарушаются права человека. Изменили поведение чиновников», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана.