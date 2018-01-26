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Долгожданное потепление прогнозируют синоптики

26 января 2018, 12:47

Потепление прогнозируется на большей части Казахстана.

Установившиеся в большинстве регионов Казахстана очень сильные морозы пойдут на спад, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Так, с 29-30 января морозы будут ослабевать в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской,Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. К концу недели температура воздуха ночью повысится с -35-41°С до -15-23°С, днем с -25-33 до -7-15°С.

В южных регионах ночные температуры повысятся с -21-35 до -5-13°С, днем с -15-25 до -2+3°С.

Напомним, что 19 января синоптики выпустили штормовое предупреждение о надвигающихся сильных морозах в центральных, северных и восточных областях. Затем сильные морозы дошли и до южных территорий страны, в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях штормовое предупреждение из-за сильных морозов объявлено до 29 января.

Фото: СС0


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