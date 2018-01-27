Волчица мстит сельчанам за убийство своего арлана в Атырауской области

На днях бригада атырауских охотников во главе с Алпысбаем Кулпеисовым выдвинулась в сторону аула Туманный Махамбетского района для отстрела волков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на azh.kz.

Охотников вызвали отчаявшиеся жители аула. В Туманном начала орудовать пара волков. После того, как самца застрелил один из сельчан, волчица начала мстить за гибель арлана — она уже задушила полтора десятка овец и даже убила верблюда. На поиски неуловимой волчицы отправилась бригада охотников.

«Перед Новым годом на участке появилась пара взрослых волков. У соседа задрали лошадь, он попросил у знакомых ружье и застрелил арлана, а самка сбежала. Теперь она мстит. Два дня назад забралась в кошару наших соседей и задушила 15 овец, а вчера убила у другого соседа верблюда. Мы вызвали из Атырау бригаду Кулпеисова, чтобы покончить с этим. Со мной другие жители Кызылжара, мы будем помогать охотникам — загонять зверя, взрывать петарды. И стрелять умеем», — рассказывает фермер с участка Кызылжар, Данияр.

В бригаде Кулпеисова зверобой с большим стажем Аскар и известный атырауский певец Виктор Маврин, давно увлекающийся охотой. Однако, отличиться никому не удалось: охотники долго шли по следам волчицы, но она не подпустила к себе даже на дальний выстрел, скрывшись на территории резервата «Акжайык». А любая охота в этом заповеднике запрещена.

«Сейчас у волков гон, сезон «свадеб». В это же время от стаи отделяется подросший молодняк. Волки появляются в нашем ауле Туманном в основном зимой — переходят по льду из другой части резервата на полуострове Пешном. Егери рассказывают, что на территории резервата, граничащей с Кызылжаром, сейчас обитает до 60 волчьих пар. Они делают вылазки на фермерские хозяйства и уходят обратно в заповедник. Но самка убитого в Кызылжаре арлана, судя по ее следам, больше движется в сторону моря», — рассказывает местный житель.

За минувшие годы Каспий усох на многие километры и обнажил дно. Волчьи следы вели к одной из колок — островков растительности. Алпысбай распределил охотников по «номерам» — чтобы каждый знал свое место и в камышах не подстрелил партнера. Постепенно сужая кольцо, они сошлись в центре — волчицы нет. Даже запущенный для поиска дрон не помог — зверь будто испарился.

В 2018 году акимат Атырауской области увеличил ассигнования на уничтожение хищников с 7 до 8,4 млн тенге. За прошлый год было выдано 298 премий — по 25 тысяч тенге за взрослого волка и 13 тысяч за волчонка или шакала.