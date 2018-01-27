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В Алматы Toyota на полной скорости выбила с дороги Lexus

27 января 2018, 01:04

Водитель Toyota Camry проигнорировал знак "Стоп".

В Алматы на перекрестке улиц Казыбек би и Шарипова произошло серьезное ДТП, сообщает Zakon.kz.

Lexus RX двигался в северном направлении по улице Шарипова. У него была главная дорога. На пересечении с улицей Казыбек би в правый бок на полной скорости в него врезалась Toyota Camry, водитель которой проигнорировал знак "Стоп". От удара Lexus отлетел влево на обочину, по пути снеся знак, и зацепил фонарный столб.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир, ехавшие в Toyota Camry. Их госпитализировали. В Lexus никто не пострадал, так как сработали подушки безопасности. В настоящий момент дорожная полиция выясняет все обстоятельства аварии, в частности причину игнорирования знака "Стоп", который был хорошо виден, а также состояние водителя Toyota Camry.


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