В Алматы Toyota на полной скорости выбила с дороги Lexus

В Алматы на перекрестке улиц Казыбек би и Шарипова произошло серьезное ДТП, сообщает Zakon.kz.

Lexus RX двигался в северном направлении по улице Шарипова. У него была главная дорога. На пересечении с улицей Казыбек би в правый бок на полной скорости в него врезалась Toyota Camry, водитель которой проигнорировал знак "Стоп". От удара Lexus отлетел влево на обочину, по пути снеся знак, и зацепил фонарный столб.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир, ехавшие в Toyota Camry. Их госпитализировали. В Lexus никто не пострадал, так как сработали подушки безопасности. В настоящий момент дорожная полиция выясняет все обстоятельства аварии, в частности причину игнорирования знака "Стоп", который был хорошо виден, а также состояние водителя Toyota Camry.