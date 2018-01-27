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Порошенко поблагодарил США за новые санкции против России

27 января 2018, 01:17

По словам Порошенко, они с Тиллерсоном договорились о координации в сфере обороны и безопасности.

Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил Соединённые Штаты за введение новых санкций в отношении России. Об этом он написал в Twitter после встречи с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном, сообщает RT.

«Благодарен за полную поддержку США в Совете Безопасности ООН и продолжение политики санкций против России», — говорится в сообщении.

По словам Порошенко, они с Тиллерсоном договорились о координации в сфере обороны и безопасности.

Ранее сообщалось, что США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине.


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