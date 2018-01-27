В Астане осужден студент, порезавший соседа в общежитии

Между студентами возник словесный конфликт из-за спора уборки санитарного узла в секции, где они проживали.

Районный суд №2 Алматинского района города Астаны признал виновным студента А. в совершении преступления и ограничил ему свободу сроком на 4 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Как выяснилось, 19 мая 2016 года в общежитии университета между студентами А. и К. возник словесный конфликт из-за спора уборки санитарного узла в секции, где они проживали.

А., действуя умышленно с целью причинения вреда здоровью К., нанес ему множество ножевых ранений кухонным ножом.

Приговор суда он признан виновным в преступлении, предусмотренным ст.106 ч. 1 УК, и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года.