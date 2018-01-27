В Алматы Lexus спровоцировал серьезное ДТП

В Алматы на улице Розыбакиева произошло серьезное ДТП, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Opel Vectra двигался по улице Розыбакиева в северном направлении. На встречу ему ехал Lexus GS, водитель которого решил развернутся через двойную сплошную прям перед Opel Vectra. В этот момент произошло столкновение. Opel Vectra отлетел на обочину. Lexus GS закрутило по дороге. После остановки разбитые машины заняли полторы полосы дороги.

В результате ДТП пострадал водитель Opel Vectra, его увезла карета скорой помощи, и пассажир из Lexus GS, на котором стоит летняя резина.