МОК запретил спортсменам демонстрировать символику РФ на Играх-2018

27 января 2018, 05:56

Создана рабочая группа, которая будет следить за соблюдением этих правил на Играх-2018.

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте опубликовал свод правил поведения для "спортсменов-олимпийцев из России" на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане, пишет РИА Новости.

Как отмечается в релизе, данный свод правил является обязательным для спортсменов и членов делегации из России, также создана рабочая группа, которая будет следить за соблюдением этих правил на Играх-2018.

Первым пунктом правил значится "уважение решения" МОК от 5 декабря об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) и отказ от критики этого решения. Также делегацию российских атлетов необходимо называть исключительно "спортсменами-олимпийцами из России", в том числе в соцсетях.

Кроме того, российские спортсмены должны появляться только в утвержденной форме с логотипами МОК, воздерживаться от любых публичных способов выражения, связанных с национальными гимном и флагом, с символикой ОКР, а также не участвовать в "альтернативных" церемониях чествования победителей.

Фото © РИА Новости. Антон Денисов


Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код