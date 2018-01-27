МОК запретил спортсменам демонстрировать символику РФ на Играх-2018

Создана рабочая группа, которая будет следить за соблюдением этих правил на Играх-2018.

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте опубликовал свод правил поведения для "спортсменов-олимпийцев из России" на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане, пишет РИА Новости.

Как отмечается в релизе, данный свод правил является обязательным для спортсменов и членов делегации из России, также создана рабочая группа, которая будет следить за соблюдением этих правил на Играх-2018.

Первым пунктом правил значится "уважение решения" МОК от 5 декабря об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) и отказ от критики этого решения. Также делегацию российских атлетов необходимо называть исключительно "спортсменами-олимпийцами из России", в том числе в соцсетях.

Кроме того, российские спортсмены должны появляться только в утвержденной форме с логотипами МОК, воздерживаться от любых публичных способов выражения, связанных с национальными гимном и флагом, с символикой ОКР, а также не участвовать в "альтернативных" церемониях чествования победителей.

Фото © РИА Новости. Антон Денисов