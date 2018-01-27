Опубликовано тайное фото Обамы и лидера радикальных мусульман

Фотограф признался, что не хотел раньше портить карьеру экс-президента США.

Фотография бывшего президента США, которая могла стоить ему карьеры, опубликована в Сети.

Как сообщает портал Northstarnewstoday, фотограф Аския Мухаммад снял на камеру экс-сенатора от штата Иллинойс Барака Обаму и лидера радикальных черных мусульман Луиса Фаррахана на встрече с членами одной политической организации.

В кадре мужчины стоят рядом и широко улыбаются.

Put another way, Obama met with Farrakhan at a Congressional Black Caucus meeting in 2005, and not a single person in attendance leaked that information until now. https://t.co/MytQ1PsuAm pic.twitter.com/aMLoKDmdc1 — Jim Geraghty (@jimgeraghty) 25 января 2018 г.

Автор фотографии заявил, что не публиковал изображение раньше, так как боялся испортить карьеру Обаме перед выборами в 2008 году.

Луис Фаррахан — американский общественный деятель, лидер радикальной организации "Нация ислама". Его часто обвиняли в расизме и антисемитизме. 44-ый президент США Барак Обама публично называл взгляды Фаррахана неприемлемыми и достойными осуждения.

Фото © Sputnik / Алексей Витвицкий. Источник: РИА Новости