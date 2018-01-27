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Опубликовано тайное фото Обамы и лидера радикальных мусульман

27 января 2018, 06:35

Фотограф признался, что не хотел раньше портить карьеру экс-президента США.

Фотография бывшего президента США, которая могла стоить ему карьеры, опубликована в Сети.

Как сообщает портал Northstarnewstoday, фотограф Аския Мухаммад снял на камеру экс-сенатора от штата Иллинойс Барака Обаму и лидера радикальных черных мусульман Луиса Фаррахана на встрече с членами одной политической организации.

В кадре мужчины стоят рядом и широко улыбаются.

Автор фотографии заявил, что не публиковал изображение раньше, так как боялся испортить карьеру Обаме перед выборами в 2008 году.

Луис Фаррахан — американский общественный деятель, лидер радикальной организации "Нация ислама". Его часто обвиняли в расизме и антисемитизме. 44-ый президент США Барак Обама публично называл взгляды Фаррахана неприемлемыми и достойными осуждения.

Фото © Sputnik / Алексей Витвицкий. Источник: РИА Новости


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