Опубликовано тайное фото Обамы и лидера радикальных мусульман

Фотография бывшего президента США, которая могла стоить ему карьеры, опубликована в Сети.

Как сообщает портал Northstarnewstoday, фотограф Аския Мухаммад снял на камеру экс-сенатора от штата Иллинойс Барака Обаму и лидера радикальных черных мусульман Луиса Фаррахана на встрече с членами одной политической организации.

В кадре мужчины стоят рядом и широко улыбаются.

Put another way, Obama met with Farrakhan at a Congressional Black Caucus meeting in 2005, and not a single person in attendance leaked that information until now. https://t.co/MytQ1PsuAm pic.twitter.com/aMLoKDmdc1