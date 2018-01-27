Опубликовано тайное фото Обамы и лидера радикальных мусульман
Фотограф признался, что не хотел раньше портить карьеру экс-президента США.
Фотография бывшего президента США, которая могла стоить ему карьеры, опубликована в Сети.
Как сообщает портал Northstarnewstoday, фотограф Аския Мухаммад снял на камеру экс-сенатора от штата Иллинойс Барака Обаму и лидера радикальных черных мусульман Луиса Фаррахана на встрече с членами одной политической организации.
В кадре мужчины стоят рядом и широко улыбаются.
Put another way, Obama met with Farrakhan at a Congressional Black Caucus meeting in 2005, and not a single person in attendance leaked that information until now. https://t.co/MytQ1PsuAm pic.twitter.com/aMLoKDmdc1— Jim Geraghty (@jimgeraghty) 25 января 2018 г.
Автор фотографии заявил, что не публиковал изображение раньше, так как боялся испортить карьеру Обаме перед выборами в 2008 году.
Луис Фаррахан — американский общественный деятель, лидер радикальной организации "Нация ислама". Его часто обвиняли в расизме и антисемитизме. 44-ый президент США Барак Обама публично называл взгляды Фаррахана неприемлемыми и достойными осуждения.
Фото © Sputnik / Алексей Витвицкий. Источник: РИА Новости
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