В Караганде парикмахер порезала ухо ребенку

По словам матери ребенка, виновная в случившемся не попросила прощения

Четырехлетнему мальчику по неосторожности порезали ушную раковину в Пришахтинском районе Карагандинской области. Такое сообщение появилось в социальной сети на странице Schok_krg.

Женщина заявила, что в одном из местных салонов красоты парикмахер нанесла ее сыну травму. По ее словам, ребенка увезла бригада скорой помощи, врачи наложили пострадавшему швы.

"На тот момент, когда мне позвонил муж, я была на работе. После того, как все разрешили с ребенком, успокоились и приехали в тот салон. Администратор долго извинялась, предлагала оплатить все растраты на лекарства по чекам. Мастер за время нашего разговора не разу даже не извинилась. Я, конечно, все понимаю, но прошло часа 2-3, можно отойти и прийти в себя", — написала мама пострадавшего.

Женщина добавила, что хозяева салона после случившегося с ней не связались.

Фото © Public Domain. Источник: Sputnik Казахстан