У певца уже есть ребёнок — 17-летняя дочь Стефания, студентка одного из московских вузов.

Российский музыкант Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом. Об этом сообщает телеграм-канал Super.

По информации телеграм-канала, ребёнок появился на свет от суррогатной матери в одной из петербургских элитных клиник. Сам Маликов пока никак не комментирует событие. Певец отметил, что для этого ему "нужно немного времени".

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова. Источник: Лайф