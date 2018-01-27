Бездомный кот всю ночь грел в сарае пропавшего мальчика

Школьник в благодарность забрал животное к себе домой и дал ему кличку Спасатель.

В Краснознаменском районе Калининградской области в заброшенном сарае кот ночью спасал от холода пропавшего ранее 13-летнего подростка.

Школьник не появился на уроках 25 января, после чего его начала разыскивать полиция. На следующий день правоохранители нашли его на дороге вблизи посёлка Добровольск.

Пропавший мальчик рассказал, что он решил прогулять школу и отправился бабушке в город Краснознаменск, чтобы сделать фотографию на паспорт. Но родственницу школьник дома не застал и возвращался обратно пешком. Когда стемнело, он принял решение заночевать в заброшенном сарае. Там он и встретил кота, который всю ночь согревал подростка от холода.

Школьник в благодарность забрал животное с собой и дал ему кличку Спасатель.

Отмечается, что после того, как мальчика вернули домой, сотрудники полицию провели профилактическую беседу с его родителями, чтобы больше таких историй не случалось.

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова. Источник: Лайф