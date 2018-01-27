Бывшая жена звезды "Универа" раскрыла тайну развода

Бывшая жена звезды сериалов "СашаТаня" и "Универ" Андрея Гайдуляна Диана Очилова ответила не его недавнее интервью.

— Мы развелись. Никто никому не изменял, просто мы решили расстаться. Так случается, это жизнь. Я — сторонник семейных ценностей, но не сложилось, — рассказал Гайдулян в интервью КП.

Диана дала понять, что не может согласиться с версией бывшего мужа. Она оставила ироничный пост в "Инстаграме", сопроводив его смайликами и хештегами "давай, до свидания", "очилова вслух" и "дольче гайдуляно".

— Прочла утреннее интервью. Новости шоу-биза. Новости не врут, просто сказки рассказывают и не только на ночь. Говорят, "обычная ситуация", "ценности бла-бла", ну и там по мелочи. Как скажете! Репутация, ну как же. А может, лучше молчать, кажись, так будет лучше. Это совет. А может, кто ближе сейчас, даст совет. Как её там зовут? Вспомнила. "Работа", — написала Диана в социальных сетях.

Андрей и Диана поженились в сентябре 2016-го, но спустя год пара распалась.

Фото: соцсети