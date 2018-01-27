В Актау подросток-каратист отразил нападение четырех мужчин

Александр Баландин – воспитанник актауской спортивной школы Ашихара-каратэ смог противостоять четырём взрослым мужчинам, которые пытались избить его на улице. Нападающие не знали, что задирали чемпиона первенства Евразии и бронзового призера мира, который готовится получить черный пояс каратэ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на издание «Тумба».

Всё случилось несколько дней назад в областном центре. Саша шёл домой с тренировки, хотя чувствовалась небольшая усталость, но настроение было приподнятым – каждая тренировка приближала спортсмена к будущему чемпионату мира, где он собирается защищать честь страны.

На появившиеся четыре фигуры в сумерках Александр внимания даже не обратил, но один из мужчин неожиданно начал задирать подростка, использовал нецензурную лексику. К нему присоединились и остальные. Саша, не теряя хладнокровия, попросил незнакомцев оставить его в покое, но один из них развернул школьника в свою сторону и ударил. Не ожидавший такого поворота подросток, тем не менее, среагировал на ситуацию моментально.

- А просто думать было некогда, - рассказал Баландин. - Я применил прием, который на некоторое время вывел нападающего из равновесия. Тут же пришлось отражать нападение второго оппонента, третьего уложил подсечкой, четвертый успел ударить в пах, но через мгновение получил отпор и был на земле. К этому моменту очухался один из четверки, которого пришлось снова уложить.

После этого подростку пришлось оставить место происшествия, поскольку агрессивно настроенные злоумышленники могли применить оружие. Думал спортсмен и о том, что, оставаясь там надолго, мог причинить существенный вред здоровью нападавших.

Уметь обороняться, стоять за себя, но никому не вредить – это один из принципов школы Ашихар- каратэ, где Александр Баландин занимается более пяти лет. Спортсмен говорит, что здесь он закалился душой и телом, научился многим приемам, понял смысл жизни настоящего мужчины.

- Знаете, это школа для меня как дом родной, здесь всегда поддержат, подбодрят, подставят плечо в нужную минуту. Наш тренер Игорь Отаров для меня и учитель, и психолог, и отец родной. Он многому меня научил, за что я ему очень благодарен, - говорит Александр.

В Ашихара-каратэ Саша Баландин попал благодаря своему другу-тёзке - Александру Чагай, тот показал ему несколько приемов из этого вида единоборств, рассказал, что занятия проходят бесплатно и, что важно – каждый день. Такой момент пришёлся Саше по душе и он, недолго думая, решил испытать себя.

- Вы знаете, было нелегко. Получал много, даже плакал. Были шальные мысли уйти, но решил проявить характер и выдержал, - говорит Саша.

За эти пять лет спортсмен добился многого: на прошедшем чемпионате Евразии в Астане он завоевал три медали высшего достоинства, став лучшим из лучших, а на чемпионате мира в Румынии стал бронзовым призером.

- Мы с мужем очень гордимся своим сыном, но пусть таких происшествий больше не будет. А в целом, очень рады его выбору, это ведь не просто физическая сила, здоровье, это, прежде всего, воспитание. В детстве-то мальчишка был хулиганом, как он сам признается, а сейчас это серьезный вдумчивый человек, который может дать совет, он наша гордость, - говорит мама Саши.

В семье Баландиных пять сыновей, Саша – второй. Говорит, что старший брат для него – пример, а младшие – отдушина. Он уверен, что из них вырастут хорошие люди, не обязательно спортсмены, но достойные члены общества, которые не будут курить, пить, иметь другие плохие привычки, которые сумеют постоять за себя и за близких, внесут свою лепту в развитие страны.

- Это не просто слова. Для меня это важно. Стоя на пьедестале почета и слушая звуки гимна своей страны, ты испытываешь невероятные чувства, дрожь охватывает всё тело, это трудно описать, я просто счастлив в эти минуты, - говорит Саша.

Его увлечение поддерживают и родители, которые не пропускают ни одного выступления сына. Отец Саши даже ездил с ним в Астану, чтобы разделить с ним его переживания.

Несмотря на ежедневные тренировки, спортсмен находит время на другие увлечения, к примеру, на музыку, уважает творчество Алексея Воробьева – российского актёра и певца.

Дальнейшие планы подростка, которому сегодня, 26 января исполнилось 15 лет, связаны со спортом. Он мечтает, чтобы Ашихара-каратэ получило дальнейшее развитие, получило поддержку в лице государства и спонсоров.

- Знаете, я планирую стать хорошим тренером, я вижу, как стою с черным поясом в окружении своих воспитанников, которые также стали черными поясами, кругом наши счастливые родители, учителя, тренеры. Я буду стремиться, чтобы мечты стали реальностью, - говорит Александр Баландин.

Уже этим летом спортсмен будет сдавать экзамен на чёрный пояс. Ему также готовы доверить малышей, которых он будет обучать азам каратэ. Сейчас главная задача для Саши – выступление в чемпионате мира в ноябре текущего года. Спортсмен планирует завоевать три золотые медали.

Фото с сайта tumba.kz