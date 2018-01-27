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Конфискованных лошадей Тулешова готовят к соревнованиям

27 января 2018, 08:28

Наибольшие надежды подает конь Эластик, чья оценочная стоимость - почти 2,5 млн тенге.

Из конфискованных лошадей Тохтара Тулешова делают спортивных скакунов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Астана».

Сегодня нескольких жеребцов тренируют в специализированной детско-юношеской спортивной школе по национальным видам спорта. Четыре лошади, ранее принадлежавшие осужденному олигарху Тохтару Тулешову, уже несколько месяцев пробуют себя в олимпийском виде спорта - в конкуре. Три лошади англо-тракененской породы, Эластик, Хан, и Ават, считаются самыми перспективными. Многим известно, что в конкуре эта порода пользуется доброй славой.

Наибольшие надежды подает конь Эластик, чья оценочная стоимость - почти 2,5 миллиона тенге. Этот жеребец был именитым скакуном у Тохтара Тулешова и занимал почетные места на престижных соревнованиях. Конь имеет звание многократного чемпиона Казахстана, он победитель Азиатского первенства. Один раз даже становился бронзовым призером этапа кубка мира по конкуру. Но это было 5 лет назад. Готовят к соревнованиям и ахалтекинцев.

Екатерина Орловская, тренер СДЮСШ по национальным видам спорта ЮКО:

«Ахалтекинцы очень красивые, экстерьеры у них красивые. Но в спорте мы, конечно, надеемся, что он покажет хоть какие-то результаты. Но эта порода больше выведена для красоты».

Недавно начали тренировать еще одного бывшего жеребца Тулешова. Англо-арабского скакуна по кличке Блокпост готовят к скачкам на длинную дистанцию.


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