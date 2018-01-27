Названа причина нападений в российских школах

Нападения в школах в Перми и Бурятии стали следствием халатности при обеспечении безопасности в учебных заведениях. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«В ходе следствия по таким делам следует добиваться реального устранения причин и условий совершения преступлений в отношении детей и привлечения к ответственности за допущенные нарушения», — сказал Бастрыкин.

По его словам, необходимо дать оценку бездействию должностных лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в учебных заведениях.

«При отсутствии ответов на наши представления — немедленно направлять материалы прокурору для решения вопроса о возбуждении дисциплинарного или административного производства в отношении лиц, своевременно не принявших мер реагирования», — добавил он.

В январе вооруженные нападения произошли в школах Перми, Челябинской области и Улан-Удэ.

Фото с сайта kremlin.ru. Источник: Росбалт.