Казахстанские синоптики обещают субботу без осадков

Погоду на большей части Казахстана по-прежнему определяет антициклон, с которым сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, низовая метель, передает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».

В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами усилится ветер 18-23, порывы 30 м/с и более. В Жамбылской, Мангистауской областях местами усилится ветер 15-20, порывы 23 м/с, в Жамбылской области местами ожидается низовая метель, туман. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, ветер 15-20 м/с. В Атырауской, Актюбинской областях ночью местами усилится ветер 15-20 м/с. В Павлодарской, ночью в Алматинской области местами ожидается туман.

В Алматинской области ожидается очень сильный мороз, в Жамбылской области сохраняется сильный мороз, местами очень сильный мороз, в Южно-Казахстанской области местами сохраняется очень сильный мороз. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, местами в Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской областях местами ожидается сильный мороз.

В Алматы днем солнечно, -22.

В Астане ясно, -26.

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Фото с сайта detstrana.ru