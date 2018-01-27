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В крупной аварии в Астане погибли три человека

27 января 2018, 09:50

ДТП произошло на улице Амман.

В Астане рядом с торговым центром «Мечта» по улице Амман поздно ночью 26 января произошло крупное ДТП, повлекшее смерть трех человек. Об этом МИА «Казинформ» сообщили в пресс-службе ДВД города Астаны.

«26 января около 23.00 часов водитель автомашины «ВАЗ-21705», следуя по улице Амман, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автомашиной марки «Toyota Runner». В результате ДТП двое пассажиров автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончались на месте происшествия и один пассажир данной автомашины скончался в больнице. Водитель автомобиля «ВАЗ» и пассажир автомашины марки «Toyota» с различными с телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение», - отметили в пресс-службе.

Данное происшествие зарегистрировано в единый реестр досудебного расследования по статье 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.

Фото с сайта inform.kz


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