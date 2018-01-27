Житель ВКО получил ожоги при попытке потушить горящую машину
Пострадавшему оказали помощь.
В Усть-Каменогорске во время стоянки загорелся автомобиль, сообщает Zаkon.kz со ссылкой на региональное издание AltayNews.
ЧП произошло на улице Ворошилова. Владелец автомобиля марки Nissan. попытался самостоятельно потушить транспортное средство, но получил ожоги.
– Пострадавшему оказали помощь сотрудники Центра медицины и катастроф ДЧС ВКО, – пояснила пресс-секретарь УЧС Усть-Каменогорска Марина Лискова. – Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.
По причине отрабатывается версия неосторожного обращения с агрегатом повышенной опасности.
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