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Как Китай намерен создать ультрасовременную армию, рассказали СМИ

27 января 2018, 10:23

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) привлекла специалистов для работы в Китайской академии военных наук.

Китай отобрал 120 специалистов для работы в ведущем исследовательском институте, чтобы подтолкнуть развитие искусственного интеллекта и квантовых технологий для применения в военной сфере, пишет РИА Новости.

В государственных СМИ сообщается, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) привлекла специалистов для работы в Китайской академии военных наук. Более 95% исследователей имеют ученые степени и, в частности, специализируются на квантовых технологиях и искусственном интеллекте.

Издание отмечает, что такая мера связана с намерением Пекина стать военно-технической супердержавой и догнать по показателям США. Это, в частности, связано с попытками председателя КНР Си Цзиньпина создать ультрасовременную армию, которая "была бы способна при необходимости дать отпор любому неприятелю".

На параде в 2015 году лидер Китая заявил о намерении сократить численность вооруженных сил страны на 300 тысяч человек из небоевого состава, при этом сделав армию мобильнее и эффективнее. Тем не менее, пока НОАК продолжает оставаться самой крупной по численности в мире, в ее рядах состоят около 2,3 миллиона военнослужащих, или 0,18% населения страны.

Фото © РИА Новости / Евгений Биятов


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