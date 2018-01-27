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Полиция Алматы ищет владельцев изъятых у воров вещей

27 января 2018, 11:10

Предметы были изъяты у мужчины, подозреваемого в совершении серии квартирных краж.

Полиция Турксибского района Алматы разыскивает владельцев изъятых у серийного вора вещей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

В отделе полиции при УВД Турксибского района уточнили, что эти предметы были изъяты у мужчины, подозреваемого в совершении серии квартирных краж на территории района.

Уже установлена его причастность к двум аналогичным преступлениям. Вещественные доказательства по этим делам изъяты.

Помимо были, обнаружены и изъяты золотое кольцо и меховая верхняя одежда, принадлежность которых пока не установлена. Необходимо, чтобы владельцы опознали свои вещи.

«Если таковые имеются, просим незамедлительно связаться с нами по телефонам: 298-54-60; 298-54-62 и 8-701-722-27-81», - сообщил начальник отдела полиции при УВД Турксибского района подполковник полиции Мурат Каспакбаев.


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