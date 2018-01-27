В ЮКО открылось почетное консульство Республики Литва

Сегодня в Шымкенте открылось почетное консульство Республики Литва. Почетным консулом Республики Литва в Шымкенте назначен Мамадияр Кадырбеков. Цель открытия дипломатического представительства - улучшение двусторонних деловых связей и развитие экономического и культурного сотрудничества.

Перед открытием консульства аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Литвы в Казахстане Витаутас Наудужасом.

В ходе встречи две стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления экономических связей и установления партнерских взаимоотношений в сфере туризма.

Проинформировав высоких гостей об экономических и инвестиционных возможностях, и транзитном потенциале региона, аким области сообщил об установлении взаимовыгодного партнёрства между Казахстаном и Республикой Литва.

«Южно-Казахстанская область является промышленно-аграрным регионом. В нашей области создан благоприятный инвестиционный климат, вместе с тем, предусмотрены соответствующие механизмы стимулирования и развития бизнеса и меры поддержки предпринимательства. В нашем регионе работают 11 индустриальных и 1 экономическая зоны, где иностранным инвесторам предусмотрены различные льготы. Безусловно, это позволит расширить товарооборот между двумя странами, увеличению инвест проектов»,- сказал аким.

Витаутас Наудужас подчеркнул, что дипломатическое представительство планирует установить и развивать взаимное сотрудничество, а также выразил намерение в установлении партнерских связей между предпринимателями Литвы и специалистами Южно-Казахстанской области. В частности, их интересует развитие аграрного сектора в регионе, а именно обработка мяса.

Делегаты, прибывшие с двухдневным рабочим визитом из Прибалтийского государства, ознакомятся с работой индустриальной зоны региона и с государственным историко-культурным заповедник-музеем «Хазрет Султан» в Туркестане.