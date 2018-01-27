И. Рогов: В настоящее время необходимости в конституционных поправках нет

Заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, доктор юридических наук, профессор Игорь Рогов провел для студентов института Сорбонна-Казахстан лекцию на тему: «Реализация Конституционных ценностей» в свете Послания Президента Н. Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

После лекции экс-председатель Конституционного Совета РК рассказал корреспонденту Zakon.kz о том, что является главным приоритетом нового Послания Президента и поразмышлял на тему формирования конституционализма в Казахстане.

- Основоположником современного государства Казахстан, Конституции, а, следовательно, и конституционализма является Елбасы, который руководил ее созданием и являлся непосредственным автором, - сказал он.- Он изучил не один десяток конституций других стран и выработал методологические подходы к ее написанию. Конституция предполагает стабильность и неизменность основных государственных институтов, в то же время это не застывшая догма. Она требует переосмысления в связи с изменением тех или иных политических, экономических реалий. Президент всегда говорил, что демократия это процесс, по которому двигается Казахстан. Это не застывшее состояние общества, а то, к чему мы должны стремиться и постепенно решать вопросы путем децентрализации власти и ее распределения.

В 1995 году была принята Конституция, а в 1998 уже была реформа, которая значительно расширила полномочия палаты парламента, был введен суд присяжных при рассмотрении уголовных дел и последовал ряд других демократических изменений. В 2007 году вновь произошла глобальная конституциональная реформа, где еще большими полномочиями наделяется парламент, четко прописывается закон о том, что санкционирование ареста может быть только судом, решается тяжелый, сложный вопрос о смертной казни. По предложению президента смертная казнь сохраняется за тяжкие преступления, совершаемые в военное время и террористические преступления, повлекшие гибель людей в мирное время.

По мнению многих специалистов, борьба с таким злом как терроризм не может вестись исключительно уголовно-правовыми средствами. Казахстан оценивает эту ситуацию адекватно. И принятые изменения - это мощный демократический прорыв в правосознании наших граждан.

Но вот, проходит еще 10 лет и следует новая реформа. Еще большая децентрализация власти и передача полномочий правительству. Президент добровольно отказывается от законодательного права, хотя наличие этого полномочия, отнюдь, не свидетельство о недемократичности нашего государства.

- Конституционные ценности являются идейной основой Конституции, что входит в эти ценности?

- Конституционные ценности - это унитарность государства, территориальная целостность и форма правления. Президент предлагает дополнить этот ряд такой ценностью как независимость. А парламент включил в перечень неизменных ценностей, также основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные основателем независимого Казахстана Елбасы и его статус.

Президент создает механизм, который бы контролировал неизменность этих функций. Никакие поправки в Конституцию, ни референдум, ни парламент, не могут внести без предварительного заключения конституционного совета, который следит за нерушимостью конституционных ценностей. Казахстанский тренд развития конституционализма существует благодаря установкам президента, который делает акцент на необходимости строго следования закона.

- На ваш взгляд, есть ли необходимость в дополнительных конституционных изменениях?

- В настоящий момент необходимость в конституционных поправках отсутствует. Нужно трансформировать принятые изменения в текущем законодательстве. Есть значительный нормативный материал, который требует переосмысления с точки зрения новых предложений главы государства. Первое что подверглась модернизации - это правоохранительная система, в прошлом году была произведена существенная реформа. Демократизирован сам процесс правосудия, досудебного производства, обеспечения гарантий граждан. Процесс модернизации на этом не остановится, он коснется всех сфер жизни. Судя по посланию, ключевыми факторами будут цифровизация, IT-технологии. Они повлекут существенные изменения в правопонимании, реализации права, деятельности юристов и всей правоохранительной системы.