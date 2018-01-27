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Игнорирующих машину скорой помощи водителей оштрафовали

27 января 2018, 11:46

Полиция Алматы рассказала о работе по установлению личности нарушителей.

В Алматы были оштрафованы водители, которые проигнорировали автомобиль скорой медицинской помощи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

Сотрудники Местной полицейской службы ДВД города Алматы в вопросах обеспечения правопорядка в городе продолжают взаимодействовать с активной частью общества. В полиции налажен мониторинг социальных сетей, с помощью которых горожане с активной гражданской позицией сигнализируют о противоправных действиях.

Так, полиция установила личность водителя автомашины «Subaru» и привлекла его к административной ответственности за игнорирование движения автомобиля скорой медицинской помощи, имевшее место на проспекте Аль-Фараби.

В результате в отношении 64-летнего мужчины, управлявшего данным транспортным средством, составлен административный протокол по ст. 598 ч.1 КРКобАП.

Еще один эпизод с участием скорой помощи имел место в Ауэзовском районе Алматы. Водитель Daewoo, припарковав свое авто посреди двора, перегородил проезд и ограничил доступ бригады медиков к нуждающемуся в их помощи больному.

В действиях 28-летнего водителя усмотрены признаки правонарушения, регламентируемого ст. 597 ч.3 КРКобАП.

Полицейские также привлекли к административной ответственности водителя автобуса, который, двигаясь по проспекту Жансугурова на север, на пересечении с улицей Серикова, выехал на полосу встречного движения.

В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по ст. 596 ч.3 КРКобАП. Факт нарушения ПДД 57-летний водитель общественного транспорта признал. В ближайшее время материалы данного дела для принятия решения будут направлены в специализированный межрайонный административный суд города Алматы.

фото с сайта pravila.kz


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