С начала года южноказахстанские спортсмены завоевали 265 медалей

В 2017 году в области было зарегистрировано 95 государственных спортивных организаций и предприятий.

С начала года южноказахстанские спортсмены завоевали на чемпионатах и кубках Азии завоевали 78 золотых, 53 серебряных и 42 бронзовых медалей. Кроме того, на чемпионатах и кубках Мира спортсменами области завоевано 34 золотых,21 серебряных и 37 бронзовых медалей. Об этом на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления физической культуры и спорта Алибек Нуртаев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

По словам руководителя, все достижения спортсменов области - благодаря государственной поддержке. В 2017 году в области было зарегистрировано 95 государственных спортивных организаций и предприятий. Из них - 30 областных и 65 городских, районных спортивных организаций. Также, за прошедший год в области зарегистрировано 5470 спортивных сооружений.

«Говоря о здоровом образе жизни, Глава государства подчеркнул необходимость развития массового спорта. Для выполнения этой задачи в регионе было проведено 4614 мероприятий, в которых участвовало более 540 тысяч человек. Из них в сельской местности проведено 2884 мероприятий, участие в которых приняли более 300 тыс. человек. По итогам 2017 года, количество людей систематически занимающихся физической культурой и спортом составило более 767,8 тыс. человек, что составляет 26,3 процентов от населения области всех возрастов», - сказал А.Нуртаев.

На сегодняшний день в области развивается 38 олимпийских и 25 неолимпийских видов спорта. В результате этой систематической работы в прошлом году наши земляки завоевали 1189 медалей, а в 2016 году - 1185 медалей. Благодаря этому Южно-Казахстанская область лидирует в этом показателе.