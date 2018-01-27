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Суды должны помочь Казахстану войти в 30-ку развитых государств - Асанов

27 января 2018, 11:54

Председатель Верховного Суда РК прокомментировал задачу, поставленную Назарбаевым.

В Астане прошло расширенное совещание по итогам отправлению правосудия за 2017 год. В своем выступлении Председатель Верховного Суда Жакып Асанов отметил глобальную задачу, которую ставит Президент страны – войти в тридцатку процветающих стран.

«Туда стремятся со всей планеты, кто не нашёл лучшей жизни у себя. Мы ведь хотим, чтобы наши граждане были счастливы на родной земле? Привлекать инвестиции в страну? Вот почему Елбасы ставит такую стратегическую задачу, и судебной власти это касается напрямую. Для этого у нас есть всё - политическая поддержка Лидера нации, крепкий правовой фундамент и сформированный судейский корпус», - сказал Ж. Асанов.

«Верховенство закона будет обеспечено тогда, когда граждане будут получать справедливые решения суда и их права будут полностью защищены, сейчас об этом говорить рано. Это не мои слова, так сказал Президент летом 17-го года», - отметил Председатель Верховного Суда.

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Фото с сайта diapazon.kz


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