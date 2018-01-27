Бывший мэр Байконура приехал в Казахстан отметить золотую свадьбу

Анатолий Петренко - полковник запаса, почти тридцать лет отдал служению Байконуру, из них 22 года работал на руководящих постах в администрации города Байконур, в последние два года возглавлял городскую мэрию.

Необычное событие состоялось в городском отделе ЗАГС Байконура - молодожены с 50-летним стажем семейной жизни впервые надели золотые кольца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Золотую свадьбу отметила семья Петренко - Анатолий Павлович и Мария Михайловна, которые специально приехали из Санкт-Петербурга в Байконур, чтобы вместе с казахстанцами отпраздновать эту знаменательную дату.

Анатолий Петренко - полковник запаса, почти тридцать лет отдал служению Байконуру, из них 22 года работал на руководящих постах в администрации города Байконур, в последние два года возглавлял городскую мэрию. Супруга, Мария Михайловна тоже многие годы работала на предприятиях Роскосмоса на Байконуре. Несколько месяцев назад семья Петренко, после назначения новой команды городской администрации, переехала на место постоянного жительства в Санкт-Петербург.

Как рассказал Анатолий Павлович, предложение отметить золотую свадьбу в Байконуре поступило от байконурцев, и супруги с радостью приняли решение навестить город, в котором прошла большая и незабываемая часть их жизни. Трогательным моментом для них стала торжественная церемония бракосочетания в городском отделе ЗАГС с выдачей сертификата о 50-летии совместной жизни.

«Вот так, наконец-то, спустя полвека, мы надели друг другу обручальные золотые кольца, которые я подготовила заранее к этому дню», - говорит Мария Михайловна.

Анатолий Павлович поделился воспоминанием о том, как он совершенно случайно встретил свою подругу жизни. «Перед окончанием военного училища нас, курсантов, предупредили, чтобы мы на офицерский бал пришли со своей девушкой. Так как у меня ее не было, я пошел в парк на танцплощадку и «орлиным» взглядом стал выискивать подходящую кандидатуру для бала. Вот так один танец на офицерском балу связал нас на всю жизнь», - рассказал «золотой» юбиляр.

Многие байконурцы добрым словом вспоминают главу администрации Анатолия Петренко. Более двадцати лет он руководил работой социального блока государственного органа управления, в котором находятся самые сложные вопросы жителей особого города, являющегося объектом межгосударственных интересов России и Казахстана.

«Главное для Петренко всегда были люди, их проблемы, заботы, независимо от принадлежности к гражданству, и он всегда подходил к решению честно и справедливо, как и подобает мэру, акиму», - говорят жители города Байконур.

Сотрудники отдела ЗАГС констатировали, что подобной «золотой» свадьбы среди офицеров Байконура за все время существования ЗАГСа еще не было.

«Возможно, это станет началом новой традиции Байконура - отмечать такие значимые даты для семей, которые были созданы именно в этом космическом городе», - говорят они.

Уезжая в Россию, семья Петренко остановилась и в Астане, встретившись с байконурцами, которые живут и работают сейчас в столице.

«Для меня Байконур, Казахстан очень дороги, как и для многих россиян, которые жили и работали здесь многие годы и полюбили эту землю, людей. А у Байконура особая энергетика, которая дает понимание не только высоких космических целей, но и необходимости единства людей на Земле, поэтому забыть Байконур невозможно. Он достоин большой благодарности людей», - сказал Анатолий Петренко, кавалер казахстанского ордена «Достык» II степени и высокого звания «Патриот России».

Фото с сайта inform.kz