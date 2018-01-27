Казахстанских спортсменов благословили на олимпийский успех

Главными стартами четырехлетия ознаменован наступивший 2018-й год в спортивном мире. Что может быть важнее для спортсмена из любого уголка земного шара, чем чемпионат мира по футболу и, конечно, Олимпийские игры. До начала последних, к слову, осталось меньше двух недель. Уже седьмого февраля в Олимпийской деревне будет торжественно поднят флаг Казахстана. «Белые игры» стартуют 9-го числа, и не где-нибудь, а в южнокорейском Пхёнчхане – городе, что намерен удивить передовыми технологиями весь мир! Как заявила уже страна-организатор спортивного события - Южная Корея, на нынешней Зимней Олимпиаде, впервые в истории, люди - спортсмены и гости города смогут воспользоваться самым быстрым Интернетом в мире - 5G, спросить дорогу до олимпийских объектов у дежурящих на улицах города умных роботов и добраться до Пхёнчхана из столицы – Сеула на поезде, скорость которого поражает воображение – 300 км в час!

В этот удивительный, как его представляет страна-хозяйка нынешней Олимпиады, город защищать честь Казахстана во главе со знаменосцем национальной сборной – шорт-трекистом Абзалом Ажгалиевым отправятся наши лучшие спортсмены. Уже известно, что в их числе – именитые Денис Тен, Элизабет Турсынбаева, Абзал Ажгалиев, Галина Вишневская и Алексей Полторанин. Всего же на сегодняшний день Казахстан получил 52 лицензии, 17 из них – по лыжным видам спорта. И пусть спортсмены всегда говорят, что суеверия не для них, главное – это систематические тренировки, выступление на мировом уровне - серьёзное испытание для любого человека. И не только физическое, но и психологическое. Легенда казахстанского спорта – олимпийский чемпион 1994 года, лыжник Владимир Смирнов, перед началом Белой Олимпиады в Пхёнчхане благословил казахстанскую сборную, пожелав огромных успехов и блестящих результатов, что, конечно, вдохновило спортсменов.

«Я был на олимпийских играх, я знаю, что такое медали. Считаю, что, если мы представим нашу делегацию очень солидно, большой делегацией примем участие практически во всех видах спорта - это уже само по себе является большим успехом. Прежде всего, я хочу всей нашей казахстанской делегации пожелать огромных успехов, счастья, здоровья, меньше стрессов и очень хорошей концентрированной работы», - сказал Смирнов.

Чиновники от спорта также верят в успех казахстанской команды. Как-то даже заявили, что, по их прогнозам, мы войдем в список 25 лучших стран из 84 заявивших об участии.

Напомним, что на зимней Олимпиаде разыграют 102 комплекта медалей в 15 видах спорта. Казахстан будет представлен в 9 из них.

Как готовятся будущие чемпионы к главным спортивным соревнованиям планеты, как настраивают себя на успех и собираются в город будущего – Пхёнчхан, смотрите в специальном репортаже корреспондента Первого канала Евразия Шолпан Елеусизовой - «Олимпиада близко». Эксклюзивные интервью, интересные факты, уникальные кадры. Не пропустите, в это воскресенье, 28 января, в программе «Аналитика», в 20.00!