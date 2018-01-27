Сотрудница ювенальной полиции в Уральске созналась в получении взятке

На скамье подсудимых также находятся две ее подельницы.

В Уральском городском суде рассматривается дело в отношении трех сотрудниц ювенальной полиции ДВД ЗКО, которые обвиняются в получении взятки от предпринимателя в крупном размере, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Мой город».

Как выяснилось в суде, Альфие Хабибуллиной, Асем Найзабековой и Бакытжамал Есеналиевой предъявлено обвинение по статье 366 ч. 3 п. 2 УК РК - "Получение взятки в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору".

Из материалов дела следует, в ноябре 2017 года сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних УВД г. Уральск проверяли продуктовые магазины, которые продают алкоголь лицам, не достигшим 18 лет. В ходе проверки был выявлен один из таких магазинов в районе остановки Пугачева.

- При составлении протокола владелица магазина поинтересовалась у полицейских, возможно ли решить этот вопрос другим путем, на что Альфия Хабибуллина и Асем Найзабекова дали понять, что за вознаграждение проблема решится, - говорится в обвинительном акте.

Далее в "дело" девушки вовлекли свою коллегу Бакытжамал, которую позже с поличным задержали сотрудники полиции.

- Девушки пошли домой к предпринимателю и Хабибуллина на своем мобильном телефоне набрала сумму 300 тысяч тенге. Хозяйка магазина стала торговаться и в итоге они сошлись на 250 тысячах тенге. Владелица магазина обратилась в полицию с заявлением о том, что у нее вымогают деньги. 4 ноября 2017 года она передала деньги Есеналиевой, которая и была задержана при получении взятки, - поясняется в обвинительном акте.

По словам свидетельницы Любови Цургановой, которая была понятой при задержании, деньги с пометкой "взятка" были обнаружены в сумке Бакытжамал Есеналиевой.

- Девушка сразу сказала полицейским, что деньги в ее сумке. Она не отрицала их наличие и не говорила, что это ее купюры, - заявила свидетельница.

В суде 27-летняя Альфия Хабибуллина и ее адвокат заключили с прокуратурой г. Уральск процессуальное соглашение в форме сделки о признании своей вины.

Стоит отметить, что все подсудимые находятся дома - их выпустили под залог.

Санкция статьи 366 ч.2 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.