Казахстанская актриса поставила смелый эксперимент
27 января 2018, 12:21
Жания Джуринская опубликовала свою фотографию без макияжа.
Актриса Жания Джуринская совершила эксперимент, на который решилась бы не каждая красавица. Она выложила в социальной сети свои фотографии без макияжа.
– Косметика делает меня старше, – призналась Джуринская. – Поэтому я крашусь только перед светскими мероприятиями и съемками – мне не хочется выглядеть серой мышкой на фоне красавиц.
Впрочем, в образе серой мышки Жания понравилась пользователям Казнета даже больше.
Источник: Экспресс-К. Фото: соцсети
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