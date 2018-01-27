Казахстанская актриса поставила смелый эксперимент

Жания Джуринская опубликовала свою фотографию без макияжа.

Актриса Жания Джуринская совершила эксперимент, на который решилась бы не каждая красавица. Она выложила в социальной сети свои фотографии без макияжа.

– Косметика делает меня старше, – призналась Джуринская. – Поэтому я крашусь только перед светскими мероприятиями и съемками – мне не хочется выглядеть серой мышкой на фоне красавиц.

Впрочем, в образе серой мышки Жания понравилась пользователям Казнета даже больше.

Источник: Экспресс-К. Фото: соцсети