В Оксфорде одобрили туалеты унисекс для студентов
В Великобритании студенты Оксфордского колледжа выступили с инициативой установить гендерно нейтральные туалеты.
Больше других за такие перемены ратовали представители ЛГБТ-сообщества. В итоге в тайном голосовании почти 80 процентов опрошенных проголосовали за замену обычных туалетов с буквами "М" и "Ж" на туалеты унисекс.
По словам одного из членов ЛГБТ-сообщества Эйлида Уилсона, произошло "гораздо большее событие, чем просто смена вывески". Он также считает, что в Оксфорде "признали права геев, лесбиянок и трансгендеров", и надеется, что подобные изменения произойдут в других британских колледжах.
Впрочем, часть студентов учебного заведения высказали опасение по поводу перемен, подчеркнув, что они будут чувствовать себя "неудобно" и "смущаться того, что должны разделять туалет с противоположным полом".
Фото: © Flickr/jasonklapston. Источник: Лайф
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