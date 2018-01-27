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В Оксфорде одобрили туалеты унисекс для студентов

27 января 2018, 12:40

В Великобритании студенты Оксфордского колледжа выступили с инициативой установить гендерно нейтральные туалеты.

Больше других за такие перемены ратовали представители ЛГБТ-сообщества. В итоге в тайном голосовании почти 80 процентов опрошенных проголосовали за замену обычных туалетов с буквами "М" и "Ж" на туалеты унисекс.

По словам одного из членов ЛГБТ-сообщества Эйлида Уилсона, произошло "гораздо большее событие, чем просто смена вывески". Он также считает, что в Оксфорде "признали права геев, лесбиянок и трансгендеров", и надеется, что подобные изменения произойдут в других британских колледжах.

Впрочем, часть студентов учебного заведения высказали опасение по поводу перемен, подчеркнув, что они будут чувствовать себя "неудобно" и "смущаться того, что должны разделять туалет с противоположным полом".

Фото: © Flickr/jasonklapston. Источник: Лайф


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