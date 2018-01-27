Сейчас Алмат, его супруга Менке и еще трое несовершеннолетних детей ютятся у соседей.

Пожар лишил единственного жилья большую семью близ Астаны. И если бы не помощь неравнодушных, Мирзалиевы в 40-градусный мороз остались бы на улице. Казахстанцы об их трагедии узнали благодаря социальным сетям, и теперь помощь погорельцам поступает со всех уголков страны, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Алматы».

Шестидесятилетний Асылхан Мирзалиев не скрывает своих слез. У его сына случилось несчастье. Сгорел дом. Сейчас Алмат, его супруга Менке и еще трое несовершеннолетних детей ютятся у соседей. Другого выхода просто нет.

«Дом загорелся поздно ночью. Мы схватили детей, успели выбежать, в чем были. Мы этот дом строили сами 5 лет, еще кредит не выплатили за него. Сейчас мы живем у соседей во времянке. Спасибо людям, помогают нам. Кто деньгами, кто одеждой, кто продуктами», - рассказал Алмат Мирзалиев.

Пожар вспыхнул в три часа ночи. Погорельцы с ужасом вспоминают ту ночь. Говорят, успели только детей схватить и выбежать. В пожаре сгорело все: техника, мебель и даже документы. У них не осталось ничего.

«Я до сих пор не могу прийти в себя после пожара, не знаю, что будет дальше. Сначала взорвался котел. Внутри дома все из дерева. Потом взорвался газовый баллон. Самое главное, дети и муж живы, все рядом, что мне еще надо?», - поделилась Менке Искакова.

«Пожарные приехали только через час - полтора. Все сгорело», - сказал пострадавший Асылхан Мирзалиев.

О трагедии в этом доме казахстанцы узнали из социальных сетей. Сейчас этой семье помогают всей страной. Открыли даже специальный счет в банке. Также на помощь пришли и местные власти. Аким сельского округа обещал, что семья в такой лютый мороз на улице не останется. Помогут и с документами, обеспечат углём до конца зимы. Местный магазин будет помогать продуктами на сумму 30 тысяч тенге в течение 4 месяцев бесплатно.