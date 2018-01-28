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Нападение львов на буйволов сняли на видео

28 января 2018, 00:09

Льва-самца использовали как приманку, чтобы отвлечь буйволов.

В Сети появилось видео, на котором буйвол вступает в схватку с львицей. Ролик опубликовал YouTube-канал кенийского заповедника Масаи-Мара, пишет РИА Новости.

На записи видно, что хищница побежала за одним из парнокопытных, но, не догнав жертву, притаилась в траве. В это же время к стаду стал подходить другой лев. Решив, что поблизости только он один, буйволы попробовали перейти в "контратаку".

"Льва-самца использовали как приманку, чтобы отвлечь буйволов", – говорится в описании видео. У львов охотятся в основном самки. Возможно, поэтому стадо парнокопытных не слишком испугалось самца и не бросилось врассыпную.

Выждав подходящий момент, львица вышла из укрытия и погналась за тремя буйволами. Ей удалось вцепиться одному из них в шею и повалить на землю. На помощь подоспели еще несколько хищников.

Фото: РИА Новости


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