Нападение львов на буйволов сняли на видео

В Сети появилось видео, на котором буйвол вступает в схватку с львицей. Ролик опубликовал YouTube-канал кенийского заповедника Масаи-Мара, пишет РИА Новости.

На записи видно, что хищница побежала за одним из парнокопытных, но, не догнав жертву, притаилась в траве. В это же время к стаду стал подходить другой лев. Решив, что поблизости только он один, буйволы попробовали перейти в "контратаку".

"Льва-самца использовали как приманку, чтобы отвлечь буйволов", – говорится в описании видео. У львов охотятся в основном самки. Возможно, поэтому стадо парнокопытных не слишком испугалось самца и не бросилось врассыпную.

Выждав подходящий момент, львица вышла из укрытия и погналась за тремя буйволами. Ей удалось вцепиться одному из них в шею и повалить на землю. На помощь подоспели еще несколько хищников.

Фото: РИА Новости