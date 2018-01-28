Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Поклонская пригласила Трампа посетить Крым

28 января 2018, 00:32

Накануне США расширили санкционные списки в отношении России.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в ответ на американские санкции пригласила президента США Дональда Трампа посетить Крым, пишет РИА Новости.

Сама Поклонская попала в санкционный список западных стран в 2014 году, когда была прокурором Крыма.

"Вот, к примеру, хотел бы господин Дональд Трамп пригласить меня на деловой ужин, но не сможет из-за своих же санкций. И будет довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак. А я, в отличие от президента США, приглашаю его в солнечный российский Крым. Безопасность господина президента гарантирована комплексом С-400 "Триумф", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что воспринимает санкции исключительно как позитивную оценку своей работы во благо родины.
"Запрещают, когда боятся. Но ведь мы совершенно не страшные, а просто защищаем свою Родину. Такая недальновидная и пугливая реакция наших зарубежных партнеров в виде санкций ограничивает их же", — подчеркнула Поклонская.

Накануне США расширили санкционные списки в отношении России. Как заявил американский Минфин, решение частично было продиктовано поставками газовых турбин в Крым. Кроме того, 29 января ожидается еще и доклад конгресса о новых санкциях.

Фото: AP


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...