Поклонская пригласила Трампа посетить Крым

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в ответ на американские санкции пригласила президента США Дональда Трампа посетить Крым, пишет РИА Новости.

Сама Поклонская попала в санкционный список западных стран в 2014 году, когда была прокурором Крыма.

"Вот, к примеру, хотел бы господин Дональд Трамп пригласить меня на деловой ужин, но не сможет из-за своих же санкций. И будет довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак. А я, в отличие от президента США, приглашаю его в солнечный российский Крым. Безопасность господина президента гарантирована комплексом С-400 "Триумф", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что воспринимает санкции исключительно как позитивную оценку своей работы во благо родины.

"Запрещают, когда боятся. Но ведь мы совершенно не страшные, а просто защищаем свою Родину. Такая недальновидная и пугливая реакция наших зарубежных партнеров в виде санкций ограничивает их же", — подчеркнула Поклонская.

Накануне США расширили санкционные списки в отношении России. Как заявил американский Минфин, решение частично было продиктовано поставками газовых турбин в Крым. Кроме того, 29 января ожидается еще и доклад конгресса о новых санкциях.

Фото: AP