Ревнивец тайно приехал в Петропавловск, чтобы убить мужа своей любовницы

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам СКО вынесли приговор жителю столицы, спланировавшему убийство супруга любимой женщины, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Астанчанин Федор Ромазанов длительное время испытывал пламенные чувства к замужней жительнице Петропавловска. Ревнуя ее и не желая, чтобы она проживала с другим мужчиной, он решил убить ее мужа. Для этого даже разработал план совершения преступления. 22 ноября 2017 года Ромазанов на автобусе приехал из Астаны в Петропавловск вместе со своей знакомой, на имя которой обманным путем снял квартиру. При этом сама женщина не знала цели приезда в областной центр. Для убийства петропавловца и сокрытия следов Ромазанов привез с собой нож, строительные перчатки, полимерную бутылку с растворителем и медицинскую маску.

«23 ноября 2017 года, около 5 часов утра Ромазанов, одев на руки строительные перчатки, на лицо медицинскую маску, взяв с собой нож и полимерную бутылку с растворителем, направился на стоянку, где стал ожидать потерпевшего. Затем, осужденный, увидев, как мужчина завел свой автомобиль, под вымышленным предлогом с просьбой отбуксировать автотранспорт, сел к нему в машину», — рассказали в пресс-службе суда.

По дороге Ромазанов с целью реализации задуманного и достижения преступного результата взял в правую руку заранее приготовленный нож и замахнулся, с целью нанесения удара в область шеи мужчины. В свою очередь потерпевший среагировал на удар, и заблокировал его своими руками. Не успев нанести полноценный удар ножом, Ромазанов продолжил силой давить на заблокированную потерпевшим руку с ножом, и нанес порезы последнему в области шеи и подбородка справа. Далее житель Петропавловска, опасаясь за свою жизнь, обхватил клинок ножа рукой, и, отдернув его, откинул в сторону, после чего, выскочил с автомашины на улицу. Не сумев довести свой прямой преступный умысел, направленный на убийство потерпевшего, Федор Ромазанов во избежание уголовной ответственности и наказания скрылся с места совершенного преступления.

Однако 25 ноября 2017 года он был задержан сотрудниками полиции в Астане. Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Северо-Казахстанской области 26 января 2018 года Федор Ромазанов признан виновным в совершении преступления, по статье «Покушение на совершение убийство».

Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Судом также был удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании морального вреда. С осужденного в счет потерпевшего взыскана денежная сумма в размере 250 000 тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.