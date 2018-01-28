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В бразильском ночном клубе расстреляли 14 человек

28 января 2018, 01:28

Клуб был атакован ранним субботним утром, когда в нем оставалось еще много народу.

Неизвестные ворвались в ночной клуб в городе Форталеза на северо-востоке Бразилии и открыли стрельбу. При нападении погибли по меньшей мере 14 человек, среди них двое несовершеннолетних. Еще нескольких человек доставили в больницу, в том числе 12-летнего мальчика, сообщает lenta.ru.

Клуб был атакован ранним субботним утром, когда в нем оставалось еще много народу. Предполагается, что нападавшие входят в одну из местных преступных группировок, занимающихся торговлей наркотиками. Они подъехали к заведению на трех машинах. Мотивы их поступка неизвестны.

Никого из стрелявших не задержали.

Как отмечает издание, в 2017 году в штате Сеара, где находится Форталеза, было совершенно 5 114 убийств, что в два раза больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель с начала публикации статистики преступлений в 2013 году. В 2015-м в Сеаре тоже было совершено нападение на ночной клуб, в результате которого погибли 11 человек.


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