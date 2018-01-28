Без воды из-за морозов остался Талгар

Из-за сильных морозов замерз главный источник воды в Талгаре - горная река, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24". В круглосуточном режиме решить проблему пытаются бригады коммунальной службы.

Ледяные заторы затрудняют пропускную способность водопроводных сетей.

"Ситуация такова, что замерзает горная река, именно водоотвод через реку Талгарка, там работают две бригады, которые ежечасно меняются, так как погода холодная. Каждые 15 минут проводится мониторинг подачи воды. Вдоль реки Талгарка привлечены дополнительные силы и средства, это техника и люди. Они сбивают искусственные платины, созданные ледяными наростами, и определенное количество воды уже добавляется в русло реки. Ситуация находится на контроле", - сообщил руководитель пресс-службы акимата Алматинской области Галымурат Жукел.

Напомним, о резком похолодании жителей Алматы и Алматинской области предупредили еще 22 января. Синоптики прогнозировали, что местами столбики термометров могут опуститься до минус 35 градусов.