Три футболиста из Казахстана перебрались в таджикистанский клуб

Никто из этих игроков не имеет статус профессионала, двое из них работали до последнего времени детскими тренерами.

Клуб высшей лиги чемпионата Таджикистана «Истравшан» пригласил в свой состав трех футболистов из Казахстана, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

19-летний голкипер Ахан Дерганчеев, 27-летний нападающий Сергей Шабалов и 24-летний полузащитник Вячеслав Христич прошли просмотр в таджикской команде и стали игроками «Истравшана».

Никто из этих игроков не имеет статус профессионала, двое из них работали до последнего времени детскими тренерами.

Дерганчеев является воспитанником футбольной школы «Енбек», выступал лишь на любительском уровне в чемпионате Алматы. Шабалов работал тренером футбольной школы «Алматы», а Христич трудился в аналогичной должности в СДЮШОР №2.

Президент «Истравшана» приезжал в Алматы на один из тренерских семинаров, после которого был организован товарищеский матч между тренерами и командой звезд эстрады. Все трое играли за команду тренеров и произвели хорошее впечатление на представителей таджикского футбола.

Фото с сайта inform.kz