Александр Серов обвинил жену в краже подаренных Назарбаевой часов

Александр Серов стал гостем программы «Секрет на миллион». Мужчина решил откровенно рассказать о причинах развода с супругой Еленой и о проблемах во взаимоотношениях с отцом. В числе прочих проступков певец поделился и историей о краже часов, которые ему подарила Динара Назарбаева.

Как оказалось, глава семьи бросил будущего певца сразу после его рождения. Родственник платил алименты, но при этом никогда не выходил на связь. Это очень обижало звезду сцены.

«Помню, в 1990 году он пришел на один из моих концертов. Толпа сходила с ума, я же был на пике популярности. Конечно, он был в шоке. Я тогда за кулисами вручил ему десять тысяч рублей. Это была своеобразная благодарность за алименты, а может, и откуп. Деньги он взял, но после этого мы не общались. Когда отец умер, я не был на его похоронах», - поведал Серов.

Мужчина не любит вспоминать о своем тяжелом детстве. Матери певца приходилось много работать, чтобы поднять ребенка на ноги. В результате Александр стал одним из самых популярных артистов в стране. Его всегда окружали многочисленные поклонницы, но певец долго не мог найти идеальную женщину.

С мастером спорта по акробатической гимнастике Еленой Стебуновой они познакомились случайно, чувства вспыхнули мгновенно. Александр признается, что влюбился в жену после первой проведенной вместе ночи. В 1993 году супруги стали родителями.

Однако Серов уверен, что жена никогда не любила его по-настоящему. Более того, артист обвинил Елену в воровстве и - алкогольной зависимости.

«Бывшая жена очень изменилась, ее сейчас сложно узнать. Это все из-за вредных привычек. Честно признаться, ей нужно прекращать злоупотреблять алкоголем. Она и во время брака устраивала мне пьяные истерики. Видимо, ничего не изменилось. Одной из причин развода была ситуация с деньгами. У нас из квартиры тогда вынесли 300 тысяч долларов, но ограбление выглядело очень подозрительно. Грабители точно знали, где находится сейф», - заявил мужчина.

Он уверен, что к криминальной ситуации были причастны родственники Елены. Деньги в итоге так не были найдены, как и виновники преступления.

Общаясь с ведущей Лерой Кудрявцевой (которая, кстати, является уроженкой Казахстана и переехала в Россию из Костаная), Серов вспомнил про еще одну неприятную ситуацию. Супруга продала дорогие часы, подаренные исполнителю Динарой Назарбаевой. Их стоимость составляет 130 тысяч долларов. Молодая женщина забрала деньги себе и купила шикарную машину, что очень возмутило Александра.

«А история с часами... Мне дочь дорогого мне Нурсултана Назарбаева Динара подарила часы, которые в такой огромной коробке я принес домой, поставил их. Все посмотрели их, еще Лена на кухне посмотрела. Посмотрела Мишель, побежала к Интернету, что-то ей захотелось узнать, сколько они стоят. Прибегает, ко мне, говорит: "Папа, папа, твои часы стоят 310 тысяч долларов!". Через два дня я уезжаю на гастроли. Просто поставил коробку в кабинете, даже не в сейф, никуда. Приезжаю через неделю, часов нет. Я говорю: "Мишель, где часы?" "А там приходила тетя Ира, мамина подружка, и купила их". "А за сколько, что, как?" По-моему, за 130 тысяч долларов". Потом я подхожу к Лене, говорю: "А как это понимать?" "А что? Я тоже хочу жить нормально", - ответила Лена".

Сейчас певец не жалеет о разводе. Он уверен, что бывшая жена изменяла ему и никогда не любила.

«Один раз наткнулся на фотографию, где она сидит в коротком платье с задранными ногами в окружении двух мужчин. Случалось, что она пропадала где-то всю ночь. Я звонил - она грубила. Последние три года брака мы жили в соседних домах на одном участке и почти не общались», - вспомнил Александр.

Сейчас мужчина старается не распространяться о своей личной жизни. Главной его радостью является дочь Мишель. Именно на нее, по словам Серова, оформлено завещание известного певца.

Фото: segodnya.ua. Источник: СтарХит