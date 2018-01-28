Защитник "Кайрата" начал встречаться с актрисой и победительницей конкурса красоты

Сам футболист не стал отрицать факта общения с актрисой.

Защитник "Кайрата" и сборной Казахстана Елдос Ахметов начал встречаться с актрисой и победительницей конкурса "Қазақ Аруы-2012" Назерке Омировой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

27-летний футболист не первый год входит в список завидных женихов отечественного спорта. Сам Ахметов не стал отрицать факта общения с актрисой и опубликовал совместное фото с Омировой в Instagram.

Омирова стала известна после победы в "Қазақ Аруы-2012". Основное условие для участниц этого конкурса - владение в совершенстве казахским языком, а также знания в области литературы, истории, традиций и обычаев казахского народа. В 2014 год Омирова участвовала в конкурсе "Мисс Алматы". Сейчас она известна как актриса. На ее счету роли в казахстанских сериалах "Асыл арман", "Тайталас", "Кызыл алма" и др.

В "Кайрат" Елдос Ахметов перешел перед началом прошедшего сезона из "Иртыша". Также он выступал за "Астану" и родной "Тараз". За сборную Казахстана провел 11 матчей.

Фото с сайта vesti.kz