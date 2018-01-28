Комплектация Toyota Camry 70 для Казахстана обнародована в СМИ

Уже прошел год с мировой премьеры седана Toyota Camry нового поколения в Америке, а информацию о версии для СНГ все еще приходится добывать по крупицам. В ноябре появились патентные изображения машин для нашего рынка, судя по которым внешность седанов питерской сборки будет точно такой же, как у американских автомобилей. А теперь обнародованы данные о силовых агрегатах.

По информации одного из дилеров, новую Camry в Казахстане будут прелагатьс тремя атмосферными моторами на выбор, однако их набор будет отличаться от американского и китайского. Базовым останется двухлитровый двигатель 6AR-FSE (150 л.с.), знакомый по машинам уходящего поколения. Как и на китайском рынке, этот агрегат сочетается с прежней шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Полностью новый двигатель A25A-FKS объемом 2,5 л с комбинированной системой впрыска и повышенной до 13:1 степенью сжатия нам не положен, равно как и идущий в паре с ним восьмиступенчатый «автомат». Вместо этого у казахстанской Camry останется старый мотор 2AR-FE (2,5 л, 181 л.с.) с распределенным впрыском, а с ним сохранится и шестиступенчатый «автомат». Впрочем, с точки зрения надежности эта проверенная комбинация скорее благо. Кстати, Camry с такими силовыми агрегатами уже начали продавать на украинском рынке (эти машины изображены на фотографиях), хотя туда поставляют автомобили японской сборки.

Наконец, самая мощная версия для Казахстана все-таки будет иметь такой же силовой агрегат, что и у американских седанов. Модернизированный мотор V6 3.5 модели 2GR-FKS обзавелся комбинированным впрыском, увеличенной степенью сжатия и новым гидравлическим фазовращателем на впуске с расширенным диапазоном изменения фаз. В США этот двигатель выдает 305 л.с., а данных для РК пока нет, хотя почти наверняка мощность снизят до более выгодных 249 «лошадей». Такие седаны будут иметь новый восьмиступенчатый «автомат». Гибридная версия у нас не появится.

В СНГ новую Camry предложат в десяти фиксированных комплектациях: три — для машин с мотором 2.0, пять — для седанов с двигателем 2.5 и две — с самой мощной «шестеркой». Все автомобили будут иметь полностью светодиодное головное освещение и легкосплавные колеса диаметром от 16 до 18 дюймов.

Старт продаж намечен на апрель.

Источник: Авторевю