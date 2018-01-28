В общей сложности, за машину, растаможку и другие услуги горожанин заплатил около 70 тысяч евро.

В Актобе появился первый электромобиль. Владелец заплатил за саму машину, а также за растаможку, установку кнопки «Глонасс» и прочие услуги около 70 тысяч евро, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Timeskz».

Актюбинец Николай Выходец всю свою сознательную жизнь предпочитал ездить на Mercedes. За 25 лет водительского стажа он сменил множество машин, но всегда был верен именно этой компании. В последнее время он довольствовался двумя «Gelandewagen».

Узнав об электромобиле, он немедленно захотел его приобрести.

- Идея по электромобилю целый год будоражила мое желание и мечту, - признается Николай Дмитриевич. – Я долгое время переписывался с компанией «Тесла», смотрел ролики в интернете и не мог понять: почему их машина такая дорогая? Ведь эта простая коробка без движка, выхлопной трубы и прочего. Видимо они первые на рынки, поэтому и цены такие. Я не отчаялся, начал изучать рынок и узнал, что в Германии выйдет электро-джип в 2020 году. Он мне очень понравился, но ждать долго. В итоге нашел «Mercedes B250e».

Немцы отказались напрямую продавать чудо техники в Казахстан. Николаю Дмитриевичу пришлось задействовать родственников.

- Они купили и как бы подарили мне машину, - продолжает мужчина. – 5 января электромобиль на фуре подъехал к таможне. Растаможка прошла быстро, претензий нет. Единственно меня пропустили условно, потому что нужен был сертификат. Как оказалось, сертификат в Казахстане никто не делает, и чтобы его получить, надо еще купить и установить кнопку «Глонасс» (система спутниковой навигации - прим. автора). Установкой занимаются фирмы в Алматы.

Установка кнопки отняла много сил и времени у Николая. За услугу он выложил 500 тысяч тенге.

- Она стоит дороже айфона, - разводит руками Выходец. - К чему она? Кто этот сигнал ловит у нас в Казахстане? Никто! Никому она не нужна. Может быть, эта кнопка хороша для страховых компаний, чтобы страховщики через спутник видели, что их клиент попал в аварию, и моментально перечислили деньги. Так делают в Европе, а у нас все вилами по воде, потому и кнопка бесполезна. Грубо говоря, отдал полмиллиона для красоты.

Николаю Дмитриевичу пришлось оплачивать еще и за утилизационный сбор 365 тысяч тенге.

- Приехали, говорят 800 тысяч утилизация. Я не пойму, а за что? У меня же просто пластик, даже движка нет. Думали-думали, ладно, 365 тысяч давай и пойдет. Потом смотрю, кому деньги перечисляю, оказывается - обычное ТОО. С каждой машины да такие круглые суммы – хорошо они зарабатывают. Я понимаю, если бы деньги в бюджет шли, вопросы бы не возникали, а тут частник. Ну, делать было нечего, я заплатил.

А вот транспортный налог, судя по всему, Николай Выходец оплачивать не будет - у машины нет объема, и тут, как ни умножай, получается ноль.

- При техосмотре, конечно, с этим вопросом могли бы возникнуть проблемы, - соглашается автолюбитель. – Сейчас моя «ласточка» новая, техосмотр три года не нужен, а потом, я думаю, законодательная база что-нибудь придумает.

В общей сложности, за первый электромобиль в Актобе с растаможкой и другими услугами Выходец заплатил около 70 тысяч евро.

Естественно, заправочные станции для электромобилей в городе пока не придумали. Поэтому Николаю пришлось приобретать свою мини-станцию за 1500 евро. Он установил ее в гараже.

- Купив машину, я стал владельцем заправки, - шутит Николай Дмитриевич. – Устанавливается вот такая коробка, подключается к электричеству и заряжает машину. Ее мощность 220 вольт. Если автомобиль полностью разряжен, то на заправку уйдет 4 часа. А если просто дозарядка, то часа вполне хватает. В Европе, конечно есть мощные станции на 1000 вольт, заправляют за 10 минут. Может, и у нас такую придумают.

Смешной казус произошел, когда Николай пробовал в первый раз подзарядить транспорт. Он не мог вытащить «пистолет» из «бака». Мужчина подумал, что техника сломалась: срочно нужны зубило и крепкая сила. Потом выяснилось, что на ключе есть замок, который срабатывает автоматически.

- Видите, тут все предусмотрено, чтобы ее никто не угнал, - сделал вывод Николай Выходец. – У «мерса» пробег 200 километров. Если ездить по межгороду, то это, конечно, очень мало. Зато машина бесшумная и экологически чистая. К том уже она быстро набирает скорость. За 1,9 секунды разгоняется до 100 километров в час. Едешь и наслаждаешься, даже уснуть можно.

Кстати, полная заправка электромобиля на 200 километров будет стоить 1 730 тенге, что в несколько раз дешевле бензинного топлива.

Николай Выходец любезно согласился прокатить корреспондента на электромобиле. Машина запустилась моментально, ее не нужно было прогревать. Ехать было приятно, мягко и действительно бесшумно. На светофорах другие автолюбители с удивлением смотрели на «черного красавца», не понимая, почему и как он едет без выхлопного дыма.

- Его морозом не возьмешь! Когда ездил в АвтоЦОН - были ветра, машины качались, не запускались. Кто-то доливает масло, кто-то вызывает эвакуатор, а моя - моментально запустилась. Правда, батарейка села на 1 километр, - говорит Николай Дмитриевич. Если когда-нибудь все пересядут на электромобиль, подобный этому, то помимо чистого воздуха и комфортной езды, мы снизим аварийность и смертность на дорогах.

- Теперь я точно знаю, что никого не смогу задавить, - говорит Николай Выходец. – Дело в том, что тут стоят датчики, и если я буду ехать на высокой скорости, а кто-то будет перебегать дорогу, они среагируют быстрее, чем я нажму на тормоз. Что говорить, машина – чудо! Все предусмотрено, даже припарковаться может сама.

Напоследок Николай Дмитриевич признался, что, несмотря на то, что это его любимая игрушка, которая стоит баснословных денег, он готов без сожаления дать порулить любому своему другу.

- Иногда я вижу ДТП и людей, которые дерутся и кричат друг на друга. Я их не понимаю. Зачем им ссориться из-за пластика? Ведь главное – остались живы и здоровы. Невнимательность бывает с каждым, а на моем «мерсе» даже самый невнимательный водитель не попадет в ДТП, - заключил Николай Выходец.

Фото с сайта timeskz.kz