Карагандинский чиновник выдал себе премию на 1,2 млн тенге

Чиновник не имел права поощрять себя премией, поскольку ранее ему объявлялся выговор.

В незаконном начислении самому себе денежной премии в размере 1 миллиона 260 тысяч 224 тенге уличен руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель Карагандинской области Саяш Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чиновник не имел права поощрять себя премией, поскольку ранее ему объявлялся выговор. Закон запрещает выдавать премии тем, кто имеет не снятое дисциплинарное взыскание.

«Проверка показала, что руководитель управления Саяш Ахметов при наличии неснятого дисциплинарного взыскания своим приказом начислил себе премию в размере 1 260 224,47 тенге. Однако в соответствии с пунктом 4 «Правил премирования», утвержденных постановлением правительства, премирование работника не производится при наличии у него не снятого дисциплинарного взыскания, - сообщил представитель департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Айдын Смагулов на заседании совета по этике.

Уличенный в премировании самого себя чиновник признал вину и покаялся. Часть денег он вернул в бюджет. Но основной долг в размере 750 224 тенге остался невыплаченным. Эту сумму руководитель управления начал возмещать частями по согласованному графику.

Но на этом применение санкций не закончилось. Чиновнику не удалось избежать дисциплинарного взыскания. Как сказал на заседании председатель Совета по этике, руководитель департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Жандос Сарсенов, своими действиями руководитель управления нарушил закон «О государственной службе», что выразилось в использовании должностных полномочий, связанных с удовлетворением своих материальных интересов.

Члены Совета решили рекомендовать вышестоящему руководству чиновника привлечь его к ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

Фото с сайта inform.kz