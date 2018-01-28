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Признавшие в России брак геи отдали паспорта со штампами полиции

28 января 2018, 07:29

Мужчины отдали паспорта по совету адвокатов.

Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, которые ранее рассказали о признании московским МФЦ их брака, заключенного в Копенгагене, отдали под расписку свои паспорта полиции. Об этом Дождю рассказал друг Стоцко, драматург Валерий Печейкин.

Ранее МВД признало паспорта Войцеховского и Стоцко недействительным. Предполагается, что документы обменяют на новые.

По словам Печейкина, мужчины отдали паспорта по совету адвокатов.

Накануне, в субботу, на Войцеховского и Стоцко завели дело об умышленной порче паспортов. По версии МВД, они «инициировали внесение в свои паспорта отметок, не предусмотренных действующим законодательством». Мужчинам вручили повестки для явки в полицию 29 января. По статье об умышленной порче документов Стоцко и Войцеховскому грозит административное предупреждение или штраф в размере до 300 рублей (менее 2000 тг).

Войцеховский и Стоцко зарегистрировали брак 4 января в Копенгагене. После этого они подали документы вместе с заверенными нотариальными переводами в московский МФЦ. Им поставили штамп на странице семейного положения в паспорте. Позже в МФЦ сказали, что центры госуслуг Москвы не регистрируют брак, и это делает МВД. Кроме того, сотрудницу МФЦ, которая поставила в паспорте штамп о заключении брака, пообещали уволить

Согласно Семейному кодексу России, браки между россиянами, которые заключены за границей, признаются в стране действительными, если нет обстоятельств, «препятствующих заключению брака, указанных в 14 статье семейного кодекса». В статье говорится о том, что брак нельзя заключить между близкими родственниками, усыновителями и усыновленными, а также если один из людей уже состоит в браке или был признан судом недееспособным вследствие психического расстройства.


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