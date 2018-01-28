Учёные рассказали, как комары выбирают своих жертв

Биологи из Вашингтонского университета обнаружили, что комары выбирают себе жертву по запаху, который не ассоциируется у них с угрозой и обманом. Результаты исследования были опубликованы в Current Biology.

По словам учёных, насекомые ассоциируют шок от удара мухобойкой с запахом угрозы, поэтому учатся держаться от него подальше. Отмечается, что подобная ассоциация держится у комаров в течение нескольких дней.

В ходе эксперимента на комаров оказывалось влияние различных ароматов, взятых у людей, крыс и цыплят. При воздействии некоторых из них насекомые подвергались толчкам и хлопкам рядом с собой. После "тренировки" комары были помещены в палаты, где могли выбрать любую "жертву". Обычно они направлялись к запаху, который не ассоциировался с обманом.

— Запах "угрозы" вызывал у комаров такую же реакцию, что и отвратительные запахи самых эффективных репеллентов против москитов, — отметил профессор биологии Джефф Риффел.

Фото:© Flickr/AFPMB. Источник: Лайф.