Воскресенье в Казахстане будет морозным

Вся территория республики будет находится под влиянием антициклона, с которым сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, низовая метель, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами усилится ветер 15-20, порывы 23-28 м/с. В Жамбылской области ожидается местами низовая метель, туман, ветер 15-20, порывы 23 м/с. В Алматинской области в районе Алакольских озер усилится ветер 18-23 м/с, ночью местами ожидается туман. В Северо-Казахстанской, ночью в Мангистауской, днем в Акмолинской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области ожидается местами туман, ветер 15-20 м/с. В Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Алматинской области сохраняется очень сильный мороз, местами сильный мороз, в Жамбылской области сохраняется сильный мороз, местами очень сильный мороз, в Южно-Казахстанской области местами сохраняется сильный мороз, на севере области очень сильный мороз. В Мангистауской области ожидается местами очень сильный мороз. В Карагандинской, местами в Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается сильный мороз.

В Алматы -22°, ясно.

В Астане -23°, ясно.

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Фото с сайта 31tv.ru