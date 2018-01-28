В Казахстане остается закрытой всего одна дорога
Причиной активного ограничения движения стало ухудшение погодных условий.
В Казахстане остается закрытой одна дорога, сообщает Zakon.kzсо ссылкой на РГП «Казавтодор».
В Алматинской области по-прежнему остается закрытым участок с 83 по 184 км автодороги «Ушарал – Достык» для всех видов автотранспорта.
Дорога закрыта с 23 декабря в связи ухудшением погодных условий (сильный ветер, буран, нулевая видимость), уточнили в ДЧС.
Фото из открытых источников
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