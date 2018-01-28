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В Казахстане остается закрытой всего одна дорога

28 января 2018, 08:03

Причиной активного ограничения движения стало ухудшение погодных условий.

В Казахстане остается закрытой одна дорога, сообщает Zakon.kzсо ссылкой на РГП «Казавтодор».

В Алматинской области по-прежнему остается закрытым участок с 83 по 184 км автодороги «Ушарал – Достык» для всех видов автотранспорта.

Дорога закрыта с 23 декабря в связи ухудшением погодных условий (сильный ветер, буран, нулевая видимость), уточнили в ДЧС.

Фото из открытых источников


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