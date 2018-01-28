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Трамп рассказал, кто ведёт его аккаунт в Twitter

28 января 2018, 08:31

Иногда из-за нехватки свободного времени он надиктовывает сообщения для публикации своим помощникам.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ITV признался, что сам ведёт свой аккаунт в социальной сети Twitter, пишет РТ.

При этом он подчеркнул, что иногда из-за нехватки свободного времени он надиктовывает сообщения для публикации своим помощникам.

«Говоря в общем, ранним утром или вечером я могу этим заниматься. Но если я очень занят в течение дня... то иногда я очень быстро что-нибудь надиктовываю, и поручаю одному из своих людей это опубликовать», — передаёт The Evening Standard слова американского лидера.

В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не ведёт свой аккаунт в Twitter самостоятельно.3

Фото с сайта inosmi.ru


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