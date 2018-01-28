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В США от гриппа скончались 37 детей

28 января 2018, 08:33

Нынешняя эпидемия стала самой масштабной в США с 2009 года.

В Соединённых Штатах от гриппа скончались 37 детей. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на главу федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Бренду Фицджеральд, передает РТ.

По её словам, за прошедшую неделю в США от гриппа скончались семь детей. Таким образом, общее число скончавшихся несовершеннолетних в этом сезоне возросло до 37.

Как отмечает издание, число обратившихся за медицинской помощью с симптомами заболевания жителей США за прошедшую неделю также увеличилось на 6,6%.

Сообщается, что нынешняя эпидемия стала самой масштабной в США с 2009 года.

Фото с сайта voanews.com


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