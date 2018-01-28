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Коммунальные службы восстанавливают водоснабжение в Талгаре

28 января 2018, 09:16

Для оставшегося без водоснабжения населения был организован подвоз воды.

Несколько населенных пунктов Талгарского и Карасайского районов Алматинской области остались без воды, передает МИА «Казинформ».

По словам пресс-секретаря акима области Галымурата Жукел, причина нехватки воды - сильный мороз. Питьевая вода берется с горных рек. Из-за резкого похолодания реки покрылись льдом, что затруднило этот процесс.

«В Карасайском районе в аулах Жанатурмыс и Кыргауыл несколько улиц остались без воды. Однако проблема решается, подача воды возобновится. А в Талгаре у 70-80% населения вода есть. Только напор воды низкий. Над устранением этой проблемы сейчас работают 2 бригады водоканала», - сообщил пресс-секретарь.

Для оставшегося без водоснабжения населения был организован подвоз воды.

Фото с сайта inform.kz


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