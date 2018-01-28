Коммунальные службы восстанавливают водоснабжение в Талгаре
Для оставшегося без водоснабжения населения был организован подвоз воды.
Несколько населенных пунктов Талгарского и Карасайского районов Алматинской области остались без воды, передает МИА «Казинформ».
По словам пресс-секретаря акима области Галымурата Жукел, причина нехватки воды - сильный мороз. Питьевая вода берется с горных рек. Из-за резкого похолодания реки покрылись льдом, что затруднило этот процесс.
«В Карасайском районе в аулах Жанатурмыс и Кыргауыл несколько улиц остались без воды. Однако проблема решается, подача воды возобновится. А в Талгаре у 70-80% населения вода есть. Только напор воды низкий. Над устранением этой проблемы сейчас работают 2 бригады водоканала», - сообщил пресс-секретарь.
Для оставшегося без водоснабжения населения был организован подвоз воды.
Фото с сайта inform.kz
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